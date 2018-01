Baietelul de doi ani care a murit de rujeola a contactat boala pe timpul spitalizarii

Copilul nu era vaccinat impotriva rujeolei.

Baietelul de doi ani care a murit la inceputul acestei luni de rujeola a contactat boala pe timpul spitalizarii. Copilul nu era vaccinat impotriva rujeolei. Anuntul a fost facut de directorul adjunct al DSP Suceava, Catalina Zorescu, dupa ce sanitarii au efectuat o ancheta epidemiologica. Aceasta a declarat ca toate indiciile duc la concluzia ca micutul cu probleme grave de sanatate a contactat virusul pe perioada internarii la Pediatria Spitalului Judetean Suceava, in aceeasi perioada fiind spitalizati alti doi copii cu aceeasi boala. Din pacate, baietelul din Mitocu Dragomirnei nu era vaccinat si pe acest fond s-a produs decesul. Catalina Zorescu a spus si ca sora unui alt copil care a fost internat a facut, de asemenea, boala. Adjunctul DSP a explicat ca personalul spitalului nu poat fi invinovatit de aceasta situatie deoarece virusul rujeolic se elimina masiv, de la debut, iar eruptia cutanata apare mai tarziu sau poate sa lipseasca si boala este imposibil de diagnosticat precoce. De asemenea, anticorpii pot fi depistati in sangele bolnavului abia la trei - patru zile de la eruptie. Asa se face ca micutii cu rujeola sunt internati la Pediatrie cu probleme respiratorii si sunt contagiosi iar copiii nevaccinati pot lua virusul. "Conduita in spital a fost cea corecta, nu au gresit cu nimic" a precizat Catalina Zorescu. Ea a apreciat ca in ciuda afectiunilor congenitale, baietelul de doi ani nu avea contraindicatie definitiva pentru vaccinare si ca ar fi trebuit imunizat impotriva rujeolei.