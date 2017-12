Baisanu a convins ministrul de Interne sa blocheze ordinul prefectului Adomnicai care prevedea sustinerea probei practice pentru permis auto doar in Suceava

Ordinul prefectului de Suceava, Mirela Adomnicai, prin care candidatii care dorea sa obtina permis de conducere erau obligati incepand cu 1 ianuarie 2018 sa sustina proba practica in municipiul Suceava, va fi anulat in urma demersurilor deputatului ALDE de Suceava, Stefan Alexandru Baisanu. Acesta a purtat discutii la Bucuresti cu ministrul de Interne, Carmen Dan, și i-a semnalat situatia care, in opinia sa, nu este una normala. Conform deputatului ALDE de Suceava, ministrul de Interne va bloca acest ordin, fiind de acord ca el nu este unul oportun.

'Tin sa ii multumesc doamnei ministru, a avut o atitudine foarte deschisa si mi-a ascultat argumentele, pentru ca apoi sa imi dea dreptate. Nu este normal ca oameni din tot judetul Suceava, de la 100-200 de kilometri distanta, sa vina in municipiul resedinta de judet pentru a sustine proba practica. Mai ales pe timp de iarna, cand drumurile de blocheaza si sunt probleme, nu poti să aduci de la distanta candidatii, nu este normal. In plus, s-ar creea aglomeratie pe strazile din Suceava, acre oricum sunt sufocate de masini', a mai spus Stefan Alexandru Baisanu.