Baisanu acuza PNL de manipulare josnica in ce priveste votul pentru majorarea alocatiilor copiilor. Liderul ALDE spune ca parlamentarii PNL au votat impotriva majorarii VIDEO

Acesta a explicat in cadrul unei conferinte de presa cum anume s-a votat in Parlament si a concluzionat ca cei care au votat pentru majorarea alocatiilor copiilor au fost de fapt parlamentarii PSD, ALDE si UDMR.

Presedintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baisanu, a tinut sa explice in cadrul unei conferinte de presa cu anume a decurs votul in Parlament pentru majorarea alocatiilor copiilor si in baza carei proceduri, si a concluzionat ca in realitate parlamantarii PSD, ALDE si UDMR sunt cei care au votat majorarea alocatiilor si nu cei de la PNL. Baisanu considera ca cei din opozitie, in speta parlamentarii PNL, au lansat in spatial public 'informatiile false' laudandu-se ca aceasta majorate este meritul lor si ca ceea ce au facut acestia este de fapt o 'manipulare josnica'.

Alexandru Baisanu a precizat ca in realitate PNL a votat impotriva formei finale a Legii bugetului de stat pentru 2019, si inclusiv impotriva maririi alocatiilor pentru copii. Cei de la PNL, USR si PMP, au depus nu mai putin de 3.340 de amendamente la legea bugetului si solicitau fonduri mai mari de trei ori decat bugetul total, doar de dragul de a depune amendamente si de a spune ca au activitate, este de parere liderul ALDE Suceava. Acesta a spus ca oricum cei din opozitie nu au majoritate parlamentara si ca nu puteau aproba nici un amendament. In plus, amendamentul depus de PNL cu privire la alocatiile copiilor nu prevedea o sursa viabila de bugetare, semnatarii propunand sa se foloseasca bani din excedentul bugetului asigurarilor sociale, fapt care nu este posibil. 'Toata lumea stie ca nu poti asigura bani pentru alocatii prin a-i lua de la bugetul asigurarilor sociale. Banii pentru pensii intra in acest buget. Nu poti sa iei banii de la pensii si sa-i dai pe majorarea alocatiilor, motiv pentru care acest amendament al opozitiei nu era aplicabil', a explicat Baisanu.



Baisanu explica in ce mod PNL a votat impotriva majorarii alocatiilor pentru copii



Acesta a declarat ca de partea cealalata, PSD si ALDE au propus schimbarea acestui amendament, pentru a veni cu unul care sa permita in realitate majorare alocatiilor pentru copii, numai ca acel amendament nu a mai fost votat de PNL, ceea ce inseamna ca PNL nu a votat pentru majorarea alocatiilor copiiilor din Romania, ci parlamentarii PSD, ALDE si UDMR. 'Am venit noi cu un alt amendament, facut corect, in care am indicat exact sursa de finantare, respectiv majorarea deficitului bugetului de stat de la 2,5 la 2,76 din Produsul Intern Brut. S-a trecut la vot, PSD, ALDE si UDMR au votat pentru , dar surpriza…. PNL nu a mai votat noul amendament, cel aplicabil. Si daca la final nu votezi pentru intreaga Lege a bugetului de stat, votezi impotriva tuturor amendamentelor. Lucrurile sunt foarte clare. Am votat pentru bugetul de stat pe 2019, inclusiv pentru cresterea alocatiilor de stat pentru copii', a precizat deputatul ALDE de Suceava.