Baisanu merge la mitingul PSD de la Bucuresti. El vrea o justitie care sa nu foloseasca metode securiste

Vicepresedintele ALDE, deputatul sucevean Stefan Alexandru Baisanu, a anuntat ca va participa la mitingul pe care PSD il organizeaza sambata, la Bucuresti, impotriva abuzurilor. Baisanu este de parere ca acest miting reprezinta nevoia unei mari parti a societatii romanesti de a arata ca exista nu doar la vot, ci si in momentele critice ale unei guvernari. Acesta declara ca actiunea de protest reprezinta un semnal pentru institutiile europene, si pentru ceilalti cetateni ai Uniunii Europene. 'Este un semnal pe care il dam pentru a se intelege ca imaginea Romaniei nu e doar cea creata de cei de la USR, PNL, sau Rezist, ca Romania nu este defaimata, calcata in picioare in fata nimanui, ca Romania poate fi si este si altfel, ca in Romania exista si alte opinii decat a celor care zi de zi distrug imagina Romaniei in exterior', a explicat Stefan Alexandru Baisanu. El a adaugat ca isi doreste ca Romania sa aiba o justitie 'care sa nu foloseasca tehnici si metode staliniste, securiste'.