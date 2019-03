Baisanu propune o lege prin care soferii sa aleaga perioada suspendarii provizorii a permisului auto

O noua initiativa legislativa a deputatului ALDE de Suceava Stefan Alexandru Baisanu. Acesta a depus un proiect de lege prin care propune ca in cazul suspendarii provizorii a permisului auto soferul sa poata, in decurs de un an, sa aleaga perioada in care sanctiunea sa fie aplicata. Exceptie o fac infractiunile grave la regimul rutier, care sunt sub incidenta legii penale, cu alte cuvinte soferii care reprezinta un pericol social. Baisanu explica in expunerea de motive ca aceasta lege ar veni in sprijinul soferilor profesionisti, care pentru o incalcare minora a unei reguli de circulatie raman fara permis, si implicit fara loc de munca. Deputatul ALDE declara ca, la nivel national, exista la acest moment o problema mare legata de suspendarea permiselor de conducere a soferilor.