Balcauti. Tanara in stare grava la spital dupa ce a fost strivita de mai multe panouri de lemn

O tanara de 27 de ani, din comuna Calafindesti, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost strivita de mai multe panouri de lemn. Aceasta este angajata la o societate de comercializare a produselor din material lemnos de pe raza localitatii Negostina, comuna Balcauti. Luni dimineata, un tanar de 19 ani, din comuna Balcauti, angajat al magazinului respectiv a vrut sa mute niste panouri de lemn stratificat, care erau spijinite de perete. Impreuna cu el se afla si tanara de 27 de ani. La un moment dat cateva panouri din lemn de diferite dimensiuni s-au rasturnat si au ranit-o pe tanara. Imediat tanarul dar si mai multe persoane care se aflau in barul din vecinatate, au sarit in ajutorul acesteia, scotand-o de sub panouri. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a preluat victima si a transportat-o la Spitalul Orașenesc Siret de unde a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a fost diagnositcata cu traumatism cranio cerebral. In acest caz au fost sesizati politistii dar si reprezentantii ITM Suceava. In cauza a fost intocmit dosar penal privind infractiunea de "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca", "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "vatamare corporala din culpa".