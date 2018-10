Bani cu toptanul de la buget pentru ca CJ Suceava sa se apere impotriva unor cetateni pe care ar trebui sa ii reprezinte. Flutur vrea sa fie scos din dosarul gropii de gunoi de pe Mestecanis

Pe langa organizarea de festivaluri, petreceri si chiolhanuri cu berbeci, vitei si alte animalute la protap, stropite toate cu afinata traditionala si pe fundal de hore si cantari, mai nou, Consiliul Judetean Suceava da bani grei pe case de avocatura din cauza gropii ilegale de gunoi trantite pe Mestecanis. Nu mai putin de 120.000 de lei vor fi platiti din banii sucevenilor unei case de avocatura pentru reprezentarea intereselor CJ Suceava in procesul pe care institutia il are cu localnicii din Pojorata. Cu alte cuvinte, bani publici pentru ca CJ sa infringa in instanta niste cetateni pe care ar trebui in fapt sa ii reprezinte si pentru ca in final, daca ar fi posibil, Mestecanisul sa primeasca tone de gunoaie. Asta in conditiile in care aberanta groapa de gunoi a fost cocotata in varf de munte, in zona turistica, netinandu-se cont de protestele localnicilor si ale unui intreg judet dar nici de studiile de fezabilitate facute de experti si care aratau ca aceasta groapa este un factor de poluare in zona si prin urmare nu ar trebui pusa aici. Amplasarea depozitului de gunoi pe Mestecanis se afla si pe masa DNA la acest moment si speram ca avocatii nu vor fi platiti si in acest caz tot din bani publici!

Cei 120.000 de lei alocati pentru servicii juridice de consultanta si asistenta puteau fi folositi in alte scopuri ca si asa drumurile din zona de munte, catre obiective turistice sau rezevatii naturale sunt praf (pe principiu, Hai in Bucovina, prin gropi cu masina, zona Dornelor fiind cel mai bun exemplu in acest sens).

Procesul impotriva CJ a fost deschis de catre o casa de avocatura care a cerut, printre altele, anularea hotararii Consiliului Local Pojorata privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal aferent depozitului de deseuri, anularea in parte a autorizatiei de construire eliberata CJ Suceava si desfiintarea constructiei depozitului, citatia de chemare in judecata fiind inregistrata pe 11 octombrie. Actele procedurale de aparare urmeaza sa fie depuse pana la sfarsitul acestei luni. Gheorghe Flutur cere insa scoaterea sa ca persoana din dosarul gropii de gunoi de pe Mestecanis, pe motiv ca au fost documente semnate nu de el ci de vicepresedintele CJ de atunci, penelistul Daniel Cadariu, adica un subaltern de-al sau. Cu alte cuvinte, el nu a stiu, nu a semnat, nu are nici o legatura…Solicitarea in instanta i-a fost respinsa la un prim termen, saptamana trecuta. Intre timp, cum ne-a invatat, mai marele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, o arde cu promovarea turismului in Bucovina, pare ca se da de ceasul mortii sa aduca vizitatori in judet, acelasi Gheorghe Flutur care tace cand vine vorba despre odioasa groapa de gunoi, o groapa plasata, culmea, intr-o zona turistica din Bucovina si in care s-au aruncat alti bani, cam 27 de milioane de lei.