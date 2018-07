Barbat accidentat mortal de o masina in timp ce traversa neregulamentar

Accident rutier grav, luni noapte, pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava. Un pieton si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit in plin de o masina. Un barbat de 41 de ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul marca Hyundai, a surprins si accidentat grav un barbat de 58 de ani din judetul Iasi, aflat in traversarea neregulamentara a partii carosabile. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Din cauza leziunilor suferite, barbatul a murit dupa o ora in unitatea medicala. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe bilogice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.