Barbat accidentat mortal la Vicovu de Jos. Miercuri, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza comunei Vicovu de Jos, o femeie de 38 de ani din municipiul Radauti, a surprins si accidentat mortal, un localnic de 67 de ani, care se afla pe partea carosabila, fara a purta imbracaminte cu elemente reflectorizante si care incerca sa ridice o bicicleta cazuta pe drum. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.