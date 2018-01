Barbat accidentat mortal pe trecerea de pietoni, la Vama

La volan se afla un tanar de 22 de ani din comuna Stulpicani.

Tragedie. Un barbat in varsta de 62 de ani si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc in data de 31 decembrie, in jurul orei 17.45, pe DN 17, pe raza comunei Vama. Un tanar de 22 de ani din comuna Stulpicani, in timp ce conducea autoturismul, a surprins si accidentat mortal, un localnic, angajat regulamentar in traversarea drumului public pe trecerea de pietoni semnalizata si marcata corespunzator. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.