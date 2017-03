Barbat accidentat pe o trecere de pietoni din Gura Humorului

Conducatorul auto si pietonul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Barbat accidentat pe o trecere de pietoni. Duminica, in jurul orei 12.00, in timp ce conducea autoutilitara cu remorca pe bulevardul Bucovina din orasul Gura Humorului, un barbat de 42 de ani, din comuna Crucea, a patruns in intersectie pe culoarea verde a semaforului electric, insa a oprit pentru a acorda prioritate de trecere unui autovehicul TIR ce a efectuat viraj la stanga. Autoutilitara si-a continuat deplasarea, iar in momentul trecerii peste marcajul pietonal de la iesirea din intersectie, l-a acrosat pe un barbat de 37 de ani, din municipiul Suceava, care s-a angajat in traversarea partii carosabile pe marcajul pietonal in fuga, pe culoarea verde a semaforului electric, iar in momentul in care a ajuns pe axul drumului, s-a izbit de remorca autoutilitarei.In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a barbatului de 37 de ani, care a fost transportat cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, nu a ramas internat. Conducatorul auto si pietonul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.