Barbat accidentat pe trecerea de pietoni de un sofer de 72 de ani, in municipiul Suceava

Barbat accidentat pe trecerea de pietoni de un sofer de 72 de ani. Accidentul a avut loc miercuri dimineata pe B-dul George Enescu, din municipiul Suceava. In timp ce conducea autoturismul un barbat de 72 de ani, din comuna Granicesti, a surprins si accidentat un localnic de 31 de ani, angajat regulamentar in traversarea strazii, pe trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politisti au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.