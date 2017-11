Barbat acrosat de o masina pe trecerea de pietoni, la Gura Humorului

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Barbat acrosat de o masina pe trecerea de pietoni. Duminica, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe B-dul Bucovina, din orasul Gura Humorului, pe banda a doua, un tanar de 23 de ani, din judetul Vaslui, nu a acordat prioritate de trecere unui localnic de 63 de ani, angajat regulamentar in traversarea strazii, pe marcajul pietonal semnalizat corespunzator, acrosandu-l usor.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.