Barbat aflat la furat lemne, ajuns in stare grava la spital dupa ce un copac s-a prabusit peste el

Barbatul de 30 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un barbat care fura lemne dintr-o padure a ajuns in stare grava la spital dupa ce un copac s-a prabusit peste el. Sambata dupa-amiaza, barbatul de 30 de ani, din comuna Carlibaba, fiind in stare de ebrietate, s-a deplasat in padurea din apropiera locuintei, pentru a aduce lemne de foc. In conditii meteo nefavorabile, respectiv viscol, acesta a taiat cu un moto-fierastrau doi arbori esenta molid, care s-au agatat in cadere de alti arbori. In timp ce incerca sa doboare un al treilea arbore, acesta a fost surprins de unul dintre arborii agatati, care i-a cazut in zona spatelui, suferind leziuni. Barbatul a ramas blocat sub arborele respectiv si a inceput sa strige dupa ajutor. Sotia acestuia l-a auzit, a venit la locul accidentului si a sunat la 112. Victima a fost preluata de un echipaj medical si transportata la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-a stabilit diagnosticul traumatism coloana lombara, suspiciune de fractura de coloana lombara. In acest caz au fost sesizati lucratorii silvici dar si politistii. Personalul silvic din cadrul Ocolului Silvic Carlibaba a stabilit ca cei trei arbori nu erau marcati si ca au fost taiati din padurea nepazita a unui localnic decedat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de taiere fara drept de arbori.