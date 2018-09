Barbat ajuns in arestul IPJ Suceava dupa ce a luat identitatea unui cetatean strain si a dat un tun de 800.000 de lei ca administrator al unei firme fantoma

Barbatul a dus de nas functionari publici si angajati ai bancilor, dar si reprezentanti de firme.

Un oradean de 40 de ani, a fost ridicat de politistii suceveni si retinut pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat penal dupa ce a luat identitatea unui cetatean maghiar iar apoi a derulat activitati economice fictive in judetul Suceava. Suspectul, pe nume Saliceanu Dan, in cursul anului 2014, a intocmit in fals, prin inlaturarea fotografiei titularului de drept si aplicarea fotografiei sale, un pasaport si cartile de identitate, toate pe numele unui cetatean maghiar, acte destinate legitimarii, identice cu cele emise de autoritatile din Ungaria. Anchetatorii spun ca in anul 2014 si 2015, in mod repetat, barbatul s-a prezentat sub identitatea falsa a cetateanului maghiar, prin folosirea frauduloasa actelor de identitate falsificate, in fata unui notar public din municipiul Suceava, in fata functionarilor publici ai Bancii Transilvania, Bancii Comerciale Romane, Raiffeisen Bank si Oficiului Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, obtinand inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata, necesare infiintarii unei firme, S.C. Karoly Forest S.R.L., si derularii de activitati economice fictive. Dupa ce a infiintat S.C. Karoly Forest S.R.L., societatea de tip fantoma, cu sediul fictiv pe raza municipiului Suceava, in perioada 2014-2015, acesta a desfasurat activitati economice fictive emitand facturi fiscale catre doi agenti economici din judetul Suceava, prin care a comercializat, in mod fictiv, diverse bunuri si a simulat primirea fictiva de avansuri, in scopul obtinerii de catre cei doi agenti economici de avantaje fiscale necuvenite, constand in prejudiciul provocat bugetului consolidat al statului cu suma totala de 814.198 lei. De asemenea, in aceeasi perioada, Saliceanu Dan si-a atribuit identitatea falsa a cetateanului maghiar, prin folosirea frauduloasa a celor trei acte de identitate falsificate a indus in eroare functionari publici din cadrul Bancii Bancii Transilvania, B.C.R. si Raiffeisen Bank Vatra Dornei, unde a deschis, in numele societatii, conturi prin intermediul carora a rulat sumele de bani primite de la administratorii celor doua societati. In fata functionarilor publici ai Bancii Comerciale Romane si Raiffeisen Bank, suspectul a retras din conturile S.C. Karoly Forest S.R.L., in numerar, sume de bani, ocazie cu care a intocmit si semnat cu numele fictiv un nr. de peste 200 de inscrisuri. Barbatul este cerectat penal si i s-a pus sechestru asupra unor bunuri mobile si imobile in valoare totala de 220.224 lei. El va fi prezentat instantei cu propunere de punere sub control judiciar.