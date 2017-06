Barbat ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu un cutit infipt in spate si cu un plaman perforat dupa ce a fost injunghiat cu salbaticie VIDEO

Ranitul, un barbat de 53 de ani, nu a putut sa isi scoata singur cutitul din rana si a ajuns la spital cu el infipt in rana. Radiologii au vazut cutitul in interior si ca unul din plamanii victimei a fost atins si perforat de lama. Barbatul a fost dus imediat in sala de operatie, unde chirurgii i-au extras cutitul si au intervenit la rana de la plamani.

Un botosanean de 53 de ani a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu un cutit infipt in spate si un un plaman perforat dupa ce a fost injunghiat cu salbaticie de un necunoscut. Barbatul, Niculai F., locuieste fara forme legale impreuna cu concubina in satul Clit, comuna Arbore, el fiind originar din judetul Botosani. Duminica seara, in timp ce cei doi se aflau la masa, in casa, barbatul a fost strigat de o persoana sa vina pana pana la poarta. Cand a ajuns in zona respectiva nu a vazut pe nimeni si s-a intors. In acel moment barbatul a fost lovit in spate cu un cutit. Cand l-a vazut plin de sange concubina a sunat imediat la 112 si a cerut ajutor. Cei doi nu au reusit sa scoata cutitul din rana, atat de tare a fost infipt. La fata locului a ajuns un echipaj medical. Ranitul a fost transportat cu cutitul in spate la Spitalul Judetean Suceava. Radiologii au vazut cutitul in interior si ca unul din plamanii victimei a fost atins si perforat de lama. Barbatul a fost dus imediat in sala de operatie, unde chirurgii i-au extras cutitul si au intervenit la rana de la plamani (vezi declaratie Liviu Cirlan, sef UPU Suceava). Politistii au fost sesizati in acest caz si fac cercetari pentru a stabili cine a fost agresorul(vezi declaratie Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava).Ei spun ca este posibil ca barbatul sa fi fost injunghiat din cauza ca s-a mutat cu femeia din Clit si acesta sa aiba un rival.