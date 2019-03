Barbat ajuns la spital dupa ce a cazut de la inaltime, pe un santier din Gura Humorului

Un barbat de 52 de ani a ajuns ranit la spital dupa ce a suferit un accident de munca, la Gura Humorului. Barbatul, originar din orasul Liteni este angajat la S.C. SIGROMID S.R.L. Suceava, sociatate care efectueaza lucrari de constructie la un sediu al C.A.R. Invatamant Falticeni in orasul Gura Humorului. Vineri dimineata, acesta executa lucrari de decofrare a unor stalpi de sustinere a constructiei imobilului aflati la parterul imobilului si, la un moment dat, in timp ce se folosea de o ranga pentru a scoate un cofraj, s-a dezechilibrat si a cazut inspre subsolul constructiei pe un mal de piatra, lovindu-se la piciorul drept. Muncitorul a fost transportat initial la Spitalul Gura Humorului, unde a fost diagnosticat cu fractura gamba dreapta ambele oase, cadere de la inaltime, fiind trimis ulterior cu o ambulanta la Spitalul Sf. Ioan Cel Nou Suceava pentru investigatii amanuntite. Din verificarile efectuate de politisti cu ocazia cercetarii la fata locului nu a putut fi stabilit exact cum s-a produs accidentul, barbatul nefiind vazut de nimeni dintre colegii sai, acestia auzind doar strigatele lui de ajutor. Despre producerea evenimentului urmeaza a fi sesizat Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.