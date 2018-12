Barbat ars de viu, de la o soba, la Campulung Moldovenesc

Tragedie, la Campulung Moldovenesc, sambata noapte. Un barbat de 51 de ani a ars de viu in incendiul care i-a curprins casa. Fratele acestuia locuieste in vecinatate iar sotia lui a sunat speriata la 112 si a cerut ajutor. La fata locului au ajuns pompierii cu mai multe autospeciale de stingere. Incendiul s-a propagat rapid iar casa formata din 4 camere dispuse pe parter a ars in totalitate, ramanand in picioare doar peretii exteriori. Proprietarul a fost scos de pompieri carbonizat, dupa stingerea focului devastator. El se afla in interior, intr-un dormitor, chiar langa soba. Cunoscutii spun ca barbatul locuia singur intr-o singura camera a imobilului si consuma frecvent bauturi alcoolice. Pentru a se incalzi el punea in soba tot felul de deseuri, mase plastice si alte materiale combustibile. Ulterior pompierii au stabilit ca incendiul a pornit tocmai din cauza alimentarii necorespunzatoare a sobei cu combustibil. Prejudiciul in acest caz a fost estimat la 70.000 de lei.