Barbat ars de viu in propria casa, intr-un incendiu, la Mitocu Dragomirnei FOTO

Incendiu puternic, la primele ore ale diminetii de marti, in localitatea Mitocu Dragomirnei. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit la o casa de locuit. Incendiul a fost observat si anuntat cu intarziere, astfel ca la sosirea echipajelor, ardea generalizat intreaga locuinta, fara sa existe pericol de propagare a flacarilor Dupa localizarea incendiului, a fost gasit trupul carbonizat al proprietarului, care nu a mai avut timp sa iasa din locuinta in flacari. Este vorba despre un localnic de 89 de ani. In urma incendiului au ars casa si bunurile din interior, pe o suprafata de aproximativ 60 mp. Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost efectul termic, generat de cosul de fum deteriorat.