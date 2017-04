Barbat batut cu bestialitate in plina strada si lasat intr-o balta de sange, in fata unui club din Suceava VIDEO

Scandaluri repetate intr-un club din centrul adiministrativ al municipiului Suceava, chiar la petrecerea de Paste, dupa ce petrecaretii au consumat alcool din plin. Intr-o singura noapte, in acelasi club, tinerii s-au luat la bataie in doua randuri, in unul din cazuri scandalul continuand in strada.Scandalagii au fost scosi afara de agentii de paza, doi petrecareti au continuat sa se bata in plina strada, chiar in fata Primariei Suceava. Unul dintre ei a fost batut pana a cazut la pamant, intr-o balta de sange. El a fost preluat de un echipaj de Ambulanta si transportat de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Este vorba despre un barbat de 40 de ani, din Salcea. El a fost batut cu bestialitate de un tanar de 24 de ani, originar din comuna Sendriceni, judetul Botosani. Barbatul a fost adus la Urgente cu leziuni la nivelul fetei si al capului si era aproape in coma alcoolica. Politistii ajunsi la fata loului au ridicat probe din strada si au facut masuratori. Carosabilul era plin de sange pe mai multe portiuni. In celalt caz de agresiune, dupa ce s-au batut protagonistii nu au vrut sa depuna nici unul plangere la Politie.