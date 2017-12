Barbat batut cu pumnii si picioarele in sediul Primariei Dornesti. Luni dupa-amiaza, Ionel Silviu A., de 43 de ani, din comuna Dornesti, se afla impreuna cu Georgiana B., de 29 de ani, in fata Primariei comunei Dornesti, unde asteptau un mijloc de transport in comun pentru a se deplasa in municipiul Radauti. De cei doi s-au apropiat Vasile R, de 55 de ani, si Ionut T, de 30 de ani, ambii localnici, pentru a-i cere explicatii lui Ionel Silviu A. cu privire la o sesizare facuta la 112. Barbatii l-au acuzat pe aceasta ca a sunat la 112 si a sesizat faptul ca Vasile R. conduce sub influenta bauturilor alcoolice. Cei doi erau suparati ca in urma sesizarii a fost intocmit dosar penal si lui Vasile R. i s-a anulat permisul de conducere, neavand dreptul de a mai conduce vehicule pe drumurile publice. Ionel Silviu A. a scos un cutit si le-a cerut celor doi sa nu se apropie de el. Intre cei trei a avut loc o altercatie care a inceput in fata sediului Primariei comunei Dornesti si a continuat in institutie. In timpul altercatiei Ionel Silviu A. a fost lovit cu pumnii si picioarele in zona capului si a corpului, suferind leziuni. Totodata, barbatul a fost deposedat de cutit, iar femeia care il insotea a fost imbrancita pentru ca a incercat sa intervina in aplanarea conflictului. Georgiana B. a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii. Ionel Silviu A. a refuzat sa fie transportat cu o ambulanta la Spitalul Municipal Radauti, spunand ca merge singur la unitatea medicala. In urma investigatiilor medicale barbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, plaga contuza parietala dreapta, plaga contuza frontala, contuzie hemitoracic drept, contuzie antebart stang, necesitand pentru vindecare 7-10 zile de ingrijiri medicale. Politistii au intocmit in cauza dosar peanl sub aspectul savarsirii infractiunilor de "lovirea sau alte violente", si "tulburarea ordinii si linistii publice".