Barbat cautat de politisti, dupa ce a disparut de pe raza localitatii Pojorata. Politia desfasoara activitati de cautare a lui Andrei Zvinca, de 31 ani, domiciliat in orasul Siret, judetul Suceava, care a disparut de pe raza comunei Pojorata in data de 29 decembrie 2017. Semnalmente: inaltime 1,70 - 1,75 m, constitutie robusta, greutate 80 kg, ochi albastri - verzui, par saten deschis, ten caucazian, fata ovala. La momentul plecarii de la domiciliu acesta era imbracat cu o geaca din stofa, de culoare maro deschis, cu fermoar si captuseala cu pene, pantaloni negri de stofa, tricou roz din bumbac, bluza sport marca "Adidas", de culoare neagra, cu dungi rosii pe maneci. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.