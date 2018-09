Barbat cazut in strada, in municipiul Suceava, dupa ce a fost batut cu bestialitate

Barbat cazut in strada dupa ce a fost batut cu bestialitate. S-a intamplat marti la amiaza, chiar in municipiul Suceava. Politia a fost sesizata prin numarul de urgenta 112 de o femeie despre faptul ca pe strada George Cosbuc din municipiul Suceava, se afla o persoana cazuta, care prezinta leziuni la nivelul fetei. Ranitul a fost preluat de un echipaj de ambulanta si transportat la Spitalul Judetean Suceava pentru ai fi acordate ingrijiri medicale.Din primele verificari ale politistilor, e reiesit ca victima este un sucevean de 58 ani. Marti dimineata acesta s-a deplasat la stana unui cunoscut, de 47 ani, localnic, stana ce este situata pe malul raului Suceava. Barbatul a mers acolo cu intentia de a-si lua cheile de la locuinta personala. Intre cei doi au aparut insa discutii contradictorii iar cearta a degenerat. In acest context barbatul de 58 de ani a fost lovit cu pumnii in fata.

Victima a ramas internata sub supravegherea cadrelor medicale diagnosticul prezumtiv fiind: traumatism cranio fracial si contuzii.Politistii au deschis dosar de cercetare in acest caz.