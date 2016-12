Individul a fost condamnat la cinci ani si doua luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda in forma agravanta si trecere ilegala a frontierei de stat.

Barbat condamnat la inchisoare, prins de politistii din Vicovu de Sus. Joi, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a identificat si retinut un barbat de 34 de ani, din comuna Straja, condamnat in data de 13 decembrie de Judecatoria Radauti, la cinci ani si doua luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de "contrabanda in forma agravanta" si "trecere ilegala a frontierei de stat a Romaniei". Barbatul, care figura urmarit in baza dispozitiei I.P.J. Suceava din data de 14 decembrie, a fost escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.