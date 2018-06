Barbat dat disparut, cautat de politisti. Alexandru Moisa, de 30 de ani, din municipiul Dorohoi, judetul Botosani, a disparut in data de 5 iunie de pe raza municipiului Campulung Moldovenesc. Semnalmente: statura astenica, inaltime 1,70 m, greutate 70 kg, par saten, scurt, cu calvitie in partea frontala si superioara, poarta barba lunga. La momentul disparitiei, purta o bluza cu maneca lunga, pantaloni lungi din raiat de culoare maro, bocanci de culoare maro. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.