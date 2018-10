Barbat de 30 de ani, mort intr-o padure, la Vama, strivit de o creanga de copac

Barbat mort, in timp ce se afla la tait de lemne, intr-o padure din localitatea Vama. Barbatul, pe nume Stiblei Marcel, de 30 de ani, din aceeasi comuna, a fost lovit de o ramura a copacului pe care il taia. Un cioban l-a gasit pe acesta si a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii, care au demarat cercetari. Ei au stabilit ca ca victima a plecat matti dimineata in padure, in locul numit Salatruc, pentru a taia doi arbori. Cel care a sunat la 112 se afla cu oile la pascut in momentul cand a auzit un arbore cazand, iar cand s-a deplasat in locul respectiv, l-a gasit la pamant pe Stiblei Marcel, care acuza dureri in zona spatelui si spunea ca a fost lovit de o ramura in zona spatelui. Apelantul ca a plecat dupa masina sa, pentru a transporta victima la spital si, in timp ce cobora cu autoturismul pentru a iesi in intampinarea ambulantei, Stiblei Marcel si-a pierdut cunostinta si ulterior a decedat in urma gravelor leziuni interne suferite.Victima se afla singura in padure la momentul accidentului. Cu ocazia examinarii cadavrului lui Stiblei Marcel, au fost identificate un numar de trei leziuni dinamice, dispuse pe partea stanga dorsala. Persoana decedata a fost depusa la morga spitalului municipal Campulung Moldovenesc,urmand sa fie efectuata necropsia acestuia.In cazua s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.