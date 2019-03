Barbat de 62 de ani, arestat preventiv dupa ce si-a violat fiica minora si i-a facut acesteia un copil

Un individ de 62 de ani, din Zamostea, a fost retinut pentru 24 de ore in arestul IPJ Suceava iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a violat in repetate randuri fiica minora si i-a facut acesteia un copil. Procurorii radauteni au stabilit ca in 2016 barbatul, pe nume, Valeriu Scripcariu, la diferite intervale de timp, a intretinut, in mod repetat, raporturi sexuale cu fiica sa biologica C.B.I., aflata in ingrijirea lui, pe cand aceasta avea 14 ani, relatii in urma carora, la data de 15 aprilie 2017, fiica a nascut o fetita la domiciliu. Cercetarile continua in cauza in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si stabilirii raspunderii judiciare. Individul este certat cu legea si a mai fost cercetat si pentru violenta dupa ce si-a agresat fost concubina si a incalcat un ordin de restrictie care ii interzicea sa se apropie de femeie dar si de fiica lui. De frica inchisorii, Scripcariu a incercat la un moment dat sa se sinucida.