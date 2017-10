Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

Barbat din Arbore, plecat la munca in Italia, dat disparut de familie dupa ce nu a mai raspuns la telefon. Politia desfasoara activitati de identificare a lui Vasile Priotese, de 59 de ani din sat Arbore, comuna Arbore, care a plecat la munca in Italia in urma cu opt ani. Barbatul a tinut legatura telefonic cu familia, pana in urma cu aproximativ trei luni, cand nu a mai raspuns la telefon, existand date ca ar putea fi la munca in localitatea Montalto Uffugo, din Italia. Semnalmente: inaltime 170 cm, constitutie atletica, ten masliniu, fata ovala, ochi caprui, par saten, ondulat. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.