Barbat din Baia, batut cu parul si lasat sa moara in strada, intr-o balta de sange. Criminalul este un tanar de 19 ani

Trupul decedatului a fost gasit de un trecator dupa o zi de la agresiune.

Barbat batut in plina strada si lasat sa moara intr-o balta de sange, la Baisa. Joi dimineata, in jurul orei 07.55, politistii din cadrul Postului de Politie Baia au fost sesizati despre faptul ca in apropierea intersectiei dintre strazile Petru Rares si strada Gheorghe Onisoru din localiate, este o persoana decedata. Barbatul, pe nume Budai Neculai, de 63 de ani, a fost gasit de un trecator cu fata in sus si cu urme de sange la nivelul capului. Langa cadavru sau se afla o sticla de spirt sanitar si o sticla de plastic de 2 litri cu suc.

Totodata, au fost descoperite mai multe resturi de tigarete de diferite marci, precum si un corp contondent rupt, un par dintr-un gard de lemn. In urma efectuarii autopsiei medico-legale s-a concluzionat preliminar ca moartea lui Budai Neculai a fost violenta si s-a datorat unui politraumatism, barbatul avand leziuni grave la nivelul capului, a fetei si a toracelui. Legistii au concluzionat ca leziunile s-au putut produce prin loviri repetate cu corpuri si mijloace contondente si ca intre leziunile prezentate si deces exista o legatura de cauzalitate directa. De asemenea, legistii au spus ca este posibil ca decesul sa fi survenit miercuri, cu o zi inainte ca barbatul sa fie gasit. Politistii au efectuat cercetari si dupa audirea mau multor persoane au stabilit ca pe 4 ianuarie, in jurul orei 19.30, pe strada General Mlesnita Constantin din comuna Baia, in urma unui conflict spontan pe fondul consumului de bauturi alcoolice, Varvara Marius Andrei, de 19 ani, din comuna Baia, a exercitat, cu intentie, acte de violenta de intensitate ridicata cu pumnii, picioarele si un stachet din lemn asupra victimei Budai Neculai, provocandu-i multiple traumatisme care au condus in scurt timp la deces.In urma probatoriului administrat, procurorul criminalist a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Varvara Marius Andrei sub aspectul comiterii infractiunii de omor si retinerea acestuia pentru o durata de 24 ore in arestul IPJ Suceava. Tanarul urmeaza a fi prezentat Tribunalului Suceava cu propunerea de arestare preventiva.