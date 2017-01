Barbat din Brodina, mort dupa ce a fost strivit de un TAF, intr-o padure din Falcau

Sfarsit cumplit pentru un barbat din localitatea suceveana Brodina. Acesta a murit sambata dupa amiaza strivit de un TAF, intr-o padure din Nisipitu. Barbatul, in varsta de 42 de ani, exploata material lemnos pe raza ocolului silvic Falcau, pentru o societate din Brodina. La un moment dat, probabil din cauza terenului accidentat, taf-ul pe care il conducea s-a rasturnat si l-a surprins pe sub el. La fata locului au ajuns pompieri de la Detasamentul Vicovu de Sus dar si un echipaj medical SMURD. Accesul acestora in zona a fost dificil. Autospecialele au fost lasate la baza muntelui si salvatorii au urcat 5 kilomtri pe jos. Barbatul a fost scos de sub TAF inconstient.Manevrele de resuscitare nu au avut nici un efect, asa ca medicii au declarat in cele din urma decesul. Si politistii au ajuns la fata locului. Ei au deschis in acest caz dosar penal pentru ucidere din culpa si neluarea masurilor de siguranta si securitate in munca.