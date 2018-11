Un barbat de 60 de ani, din orasul Brosteni, si-a curmat viata pentru ca nu mai suporta boala. Marti, acesta a fost gasit spanzurat cu un cablu electric in podul unei anexe din gospodaria acestuia. Potirvit cunoscutilor, barbatul a suferit in urma cu mai multi ani o depresie ca urmare a unei boli si in ultima perioada era abatut si nu prea iesea din curte.

Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei in vederea efectuarii necropsiei.