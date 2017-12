Victima a prezentat un traumatism cranio-facial grav cu stare de coma (hematom extradural fronto-parietal stang) ce a necesitat interventie chirurgicala de urgenta, fractura cominutiva fronto-temporo-parietal stanga, o echimoza palpebrala cu hemoragie subconjunctivala stanga, echimoze, excoriatii. Leziunile au necesitat pentru vindecare un numar de 40-45 zile de ingrijiri medicale, viata fiindu-i pusa in primejdie.

Barbat din Bursuceni arestat preventiv. A bagat in spital un consatean pentru o butelie. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Daniel Hulboaca, cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Potrivit procurorilor in seara zilei de 29 noiembrie, cu aproximatie ora 19:00, persoana vatamata U.V. se deplasa spre locuinta sa cu bicicleta, impreuna cu numita A.V. pe raza satului Bursuceni. Pe drum, cei doi au fost depasiti de un atelaj hipo in care se aflau cei doi copii minori ai lui Daniel Hulboaca, iar la scurt timp dupa ce atelajul a trecut de cele doua persoane si-a facut aparitia Daniel Hulboaca. Acesta s-a indreptat spre victima si a inceput sa faca scandal, reprosandu-i ca are o datorie la el, ca trebuie sa ii returneze o butelie ori contravaloarea in bani. In momentele imediat urmatoare, barbatul a initiat un atac asupra persoanei vatamate, i-a aplicat acesteia o lovitura cu o bata in zona capului, parietal-stanga. Lovitura a fost una foarte puternica intrucat victima a fost proiectata la sol, in apropierea unui sant. Nu dupa mult timp, la fata locului au revenit cei doi copii ai inculpatului, iar Daniel Hulboaca a urcat victima in atelajul hipo si a transportat-o ulterior la domiciliul acesteia. Victima a fost transportata la spital a doua zi. Potrivit raportului de constatare medico-legala emis de S.M.L. Suceava, victima a prezentat un traumatism cranio-facial grav cu stare de coma(hematom extradural fronto-parietal stang) ce a necesitat interventie chirurgicala de urgenta, fractura cominutiva fronto-temporo-parietal stanga, o echimoza palpebrala cu hemoragie subconjunctivala stanga, echimoze, excoriatii. Leziunile au necesitat pentru vindecare un numar de 40-45 zile de ingrijiri medicale, viata fiindu-i pusa in primejdie.