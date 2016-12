Barbat din Campulung Moldovenesc, internat la Spitalul Judetean Suceava cu suspiciune de botulism

Barbat de 47 de ani, din Campulung Moldovenesc, internat in Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Suceava cu suspiciune de botulism. Medicii spun ca pacientul este efectat neurologic, are tulburari de vedere și alte simptome specifice botulismului. El ar fi consumat o conserva de fasole, in data de 16 decembrie, dupa care i s-a facut rau.Pacientul a primit ser antibotulinic si se afla sub supravegherea medicilor. Acestia atrag atentia populaţiei ca, mai ales de sarbatori, sa aiba mare grija ce alimente consuma.