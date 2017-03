Barbat din Campulung Moldovenesc prins in timp ce incerca sa vanda o arma artizanala

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "contrabanda", "nerespectarea regimului armelor si munitiilor" si "nerespectarea regimului materialelor explozive".

Barbat prins in timp ce incerca sa vanda o arma artizanala. Luni, ora 10.25, politistii Biroului Investigatii Criminale Campulung Moldovenesc, l-au identificat pe un localnic de 63 de ani, care intentiona sa vanda o arma confectionata artizanal si trei cartuse, unui barbat din localitate, contra sumei de 500 lei. Astfel, suspectul, angajat ca ingrijitor de animale intr-o zona montana din localitate, a predat politistilor o arma artizanala cu teava lisa, fara elemente de identificare si trei cartuse modificate artizanal. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "contrabanda", "nerespectarea regimului armelor si munitiilor" si "nerespectarea regimului materialelor explozive", ce va fi solutionat procedural.