Barbat din Capu Campului prins in trafic cu permis de conducere fals. Marti, ora 15.45, o patrula din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului a oprit pentru control pe DJ 177C, in localitatea Capu Campului, autoturismul condus de un localnic de 44 de ani. Cu ocazia verificarii documentelor, politistii au constatat faptul ca, permisul de conducere prezentat de conducatorul auto era uzat si nu continea elementele caracteristice, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea lui. Astfel, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Cu ocazia audierilor, barbatul de 44 de ani a declarat faptul ca, in cursul lunii decembrie 2013, in urma unei intelegeri cu o persoana necunoscuta, a fost ajutat sa obtina permisul de conducere fara sa sustina examenul, iar in cursul lunii ianuarie 2014, a primit prin posta, permisul de conducere personal, fara a cunoaste cine si unde a fost confectionat. Politistii au intocmit in cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "fals intelectual in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu detine permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.