Barbat din Comanesti arestat pentru tentativa de viol. A fost gasit de politisti dormind in casa victimei

Individul a intrat in casa peste o femeie de 71 de ani.

Un barbat de 36 de ani, din comuna Comanesti, a fost arestat pentru tentativa de viol. Acesta a intrat peste o consateanca de 71 de ani, a batut-o si a incercat sa o violeze. Batrana a reusit sa fuga si sa alerteze un vecin. Agresorul a fost gasit de politisti dormind in casa victimei. Totul a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in comuna Comanesti. Vecinul a fost cel care a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii. Foarte speriata, victima le-a spus oamenilor legii ca in casa ei se afla un barbat care a agresat-o fizic si a incercat sa intretina raporturi sexuale cu ea. In interiorul locuintei politistii l-au identificat pe agresor, care dormea. Oamenii legii au stabilit ca acesta se numeste Constantin Hopulele, de 36 de ani, din aceeasi localitate. Fiind intrebat despre imprejurarile in care a ajuns in respectivul imobil, individul, fiind in stare avansata de ebrietate, a declarat ca a gresit adresa si nu isi aminteste ce a facut. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de "tentativa la infractiunea de viol", "violare de domiciliu" si "distrugere". In cursul zilei de duminica acesta a fost prezentat prezentat Judecatoriei Suceava cu propunerea de arestare preventiva, iar instanta de judecata a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 zile.