Barbat din Darmanesti prins de jandarmi pescuind ilegal VIDEO

Barbat din Darmanesti prins de jandarmi pescuind ilegal. Luni, in jurul orei 07.00, in timpul unei actiuni de prevenire si combatere a braconajului piscicol, un echipaj de jandarmerie a prins, in apropierea podului de cale ferata peste raul Suceava, in zona localitatii Darmanesti, un barbat care pescuia folosind unelte interzise de lege.Persoana in cauza, R.S., de 56 de ani, cu domiciliul in comuna Darmanesti, utiliza in acest sens trei plase monofilament, cu lungimea de 15 metri fiecare. In urma verificarilor, jandarmii au stabilit ca barbatul a pescuit aproximativ 32 de kilograme de peste, din speciile stiuca, biban, mrena si scobar. In momentul depistarii persoanei in cauza, doar 15 kilograme de peste se mai afla in stare vie, acesta fiind redat mediului natural. In cauza au fost intocmite actele premergatoare pentru savarsirea unor fapte susceptibile de a fi pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime legale si utilizarea uneltelor de plasa de tip monofilament. Barbatul si restul cantitatii de peste pescuite ilegal au fost predate Sectiei de Politie Darmanesti pentru continuarea cercetarilor.