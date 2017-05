Barbat din Darmanesti prins in flagrant cu erbicide in valoare de 18.700 lei FOTO

De asemenea, in baza mandatului emis de Judecatoria Suceava politistii Serviciului Arme Explozivi, Substante Periculoase - IPJ Suceava, cu sprijinul unei grupe din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale - IPJ Suceava au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta barbatului.

Barbat din Darmanesti prins in flagrant cu erbicide in valoare de 18.700 lei. Luni, ora 10.30, s-a reusit prinderea in flagrant a unui barbat de 39 ani, din comuna Darmanesti, in timp ce incerca sa comercializeze pe raza municipiului Suceava, fara drept, cantitatea de aproximativ 34 kilograme de erbicide, valoarea acestora fiind de aproximativ 18.700 lei.Flagrantul a fost organizat de politisti in prezenta unui reprezentant al Oficiului Fitosanitar Suceava in parcarea unui hypermarket din municipiul Suceava. Cantitatea de produse oferite spre vanzare, respectiv trei bidoane a zece litri fiecare erbicid si 24 flacoane erbicid la 180 grame fiecare, a fost indisponibilizata si urmeaza a fi supusa analizelor de laborator, in cadrul cercetarilor ce vor fi efectuate. In baza mandatului emis de Judecatoria Suceava politistii Serviciului Arme Explozivi, Substante Periculoase - IPJ Suceava, cu sprijinul unei grupe din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale - IPJ Suceava au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta barbatului. In urma activitatilor desfasurate a fost identificata cantitatea de aproximativ 14 litri erbicid si 1,5 kg insecticid de diferite marci, provenienta extracomunitara, care a fost indisponibilizata in vederea efectuarii analizelor de laborator. Politistii au intocmit in cauza dosar de urmarire penala pentru comiterea infractiunilor de traficul de produse sau substante toxice, si "contrabanda calificata".