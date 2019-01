Barbat din Dolhestii Mici, gasit mort dupa ce locuinta i-a luat foc Vezi Imagini

Tragedie in satul Dolhestii Mici, comuna Dolhesti, duminica dupa-amiaza. Un barbat de 59 de ani a murit, chiar de Boboteaza, dupa ce locuinta i-a luat foc. La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul de Pompieri Falticeni si Punctul de lucru Dolhasca. Dupa localizarea flacarilor, in interiorul locuintei a fost gasit trupul neinsufletit al proprietarului.

Potrivit pompierilor, cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost jar cazut din sistemul de incalzire(soba cu acumulare de caldura). Au ars bunuri din interiorul bucatariei. Pompierii au salvat restul locuintei.Rudele barbatului spun ca acesta era bolnav de epilepsie si ca in timp ce intindea o perdea ar fi facut o criza si a cazut pe plita incinsa, luand foc iar apoi flacarile extinzandu-se la intreaga incapere.