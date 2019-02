Barbat din Dornesti, in stare de ebrietate, prins cand taia stalpii de pe marginea drumului si cei ai CFR

Ce face omul la betie si cand are nevoie de lemne de foc? Mai nou, nu se duce cu toporul doar in padure, ci taie, la plesneala, stalpi de pe marginea drumului. Si nu orice fel de stalpi, ci din reteaua CFR sau de sustinere a cablurilor de internet. Este patania unui individ din Dornesti, prins in flagrant de politisti. Vineri seara, in jurul orelor orele 21:15, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea au fost sesizati prin numarul de urgenta 112 cu privire la faptul ca in comuna Dornesti, pe strada din spatele cimitirului, se taie stalpi care sustin cablul de internet. Pe drumul comunal neclasificat care face legatura intre comuna Dornesti si satul Iaz politistii au gasit o autoutilitara neinmatriculata si neinregistrata in care era incarcat material lemnos. Conducatorul autoutilitarei a fost identificat in persoana lui Hij Adrian, de 54 de ani, din comuna Dornesti iar in calitate de pasager a fost identificat fiul acestuia, Hij Ilie, de 19 ani, din aceeasi localitate. In continuare a fost efectuat un control asupra autoutilitarei si s-a constatat ca in interiorul acesteia se afla o cantitate de material lemnos, pentru care Hij Adrian nu a putut prezenta provenienta legala. Tot in interiorul autoutilitarei a fost identificat un motofierastrau, un topor, precum si o rola din cablu tip fibra optica (cablu internet/tv), despre care soferul nu a putut prezenta provenienta legala.Remorca era incarcata cu material lemnos, respectiv stalpi din lemn, sectionati la dimensiuni diferite, cuprinse intre 0,5 si 1,5 metri. Intrucat emana halena alcoolica, soferul a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar ulterior i s-au recoltat doua mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Ulterior, pe drumul comunal dintr Dornesti si localitatea Iaz, a fost identificata pe partea carosabila o bucata de stalp din lemn, cu aceleasi caracteristici ale materialului lemnos identificat in remorca. Mai departe, pe aceeasi directie de deplasare, la circa 1 km, a mai fost identificata o bucata de stalp din lemn. La distanta de circa 3 km de locul in care a fost oprita in trafic autoutilitara, la trecerea peste calea ferata Dornesti - Siret, s-a constatat ca lipseste cablul tip fibra optica (cablu tv/internet). In aceasta zona, in partea stanga a drumului comunal pe marginea caii ferate, au fost identificate urmele taierii a doi stalpi din lemn, care sustineau reteaua de cablu iar intr-o zona apropiata au fost identificate urmele taierii a trei stalpi din lemn. S-a mai constatat faptul ca portiunea de cablu aferenta acestor stalpi, de circa 200 m lungime, a fost sustrasa.

Autoutilitara impreuna cu remorca, au fost transportate la Atelierul de impletituri din comuna Marginea, unde personalul silvic a procedat la inventarierea materialului lemnos, ocazie cu care a rezultat ca in autoutilitara se afla cantitatea de 0,74 metri cubi material lemnos specia salcie. Autoutilitara marca si remorca au fost indisponibilizate la sediul politiei, pentru continuarea cercetarilor.Bunurile folosite si rezultate din comiterea faptelor au fost confiscate. S-a stabilit ca stalpii din lemn apartin C.F.R. SA, cablul tip fibra optica apartine SC FIBER COM SRL iar arborii din specia salcie urmeaza a se stabili de pe raza carui canton silvic au fost taiati.Dupa primele verificari efectuate, a rezultat ca valoarea prejudiciului depaseste 5000 lei.In cauza urmeaza a se efectua cercetari fata de Hij Adrian, sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, taiere ilegala de arbori, furt de arbori, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, si tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate, iar fata de Hij Ilie, se vor efectua cercetari pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.