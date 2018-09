Barbat din Gura Humorului, prins asupra sa cu un pistol detinut ilegal, dupa ce a fost lovit de o masina

Barbat din Gura Humorului, prins asupra sa cu un pistol detinut ilegal. Miercuri, in jurul orei 18.20, un tanar de 22 ani, din orasul Frasin, in timp ce conducea autoturismul pe strada Piata Republicii, din orasul Gura Humorului, avand directia de deplasare dinspre Suceava catre Frasin, la o trecere de pietoni a surprins si accidentat pe un barbat de 31 ani, din orasul Gura Humorului care s-a angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal pe culoarea rosie a semaforului electric. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a pietonului, care a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului. Atat conducatorul auto si pietonul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri. La spital, soferului i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Cu ocazia cercetarilor, politistii au identificat asupra barbatului de 31 de ani un pistol cu gaze, prevazut cu incarcator, dar fara munitie. Humoreanul a declarat ca a pierdut documentele de achizitionare a armei. In urma verificarile efectuate in bazele de date, politisti au stabilit faptul ca acesta nu este autorizat pentru detinerea, portul si folosirea de arme si munitii. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata.