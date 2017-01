Barbat din Horodnic de Sus, disparut fara urma, in drum spre Marea Britanie. Romanul este cautat dupa ce mama sa a alertat Politia

Cel in cauza a plecat cu o cursa de linie iar soferul isi aminteste ca acesta a fost coborat din autocar, impreuna cu alt tanar din judetul Suceava, pentru verificari, de catre autoritatile franceze, la intrarea pe feribot, in localitatea Kalee. De atunci, suceveanul nu a mai fost vazut.

Un barbat de 49 de ani, din Horodnic de Sus, este cautat de politisti si dat in urmarire dupa ce a disparut fara urma, in drum spre Marea Britanie.Cea care a alertat politistii a fost mama barbatului, o localnica de 77 de ani, care a sesizat cadrele de la Sectia de Politie Marginea ca fiul sau, Luta Dumitru, de 49 de ani, a plecat de la domiciliu la lucru in Marea Britanie la data de 09.01.2017, ora 11.00, cu firma de transport Eurofratelo si nu s-a mai intors si nici nu a mai luat legatura cu familia. In urma verificarilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit faptul ca barbatul lucreaza ocazional in Marea Britanie de mai multi ani, dar familia sa nu cunoaste adresa de resedinta ci doar tine legatura prin telefon cu acesta pe timpul cand e plecat. La data de 09.01.2017, in jurul orei 09.00, cel in cauza a plecat de la domiciliu la munca in Marea Britanie, cu un autocar al firmei SC Eurofratelo SRL din municipiul Radauti, dar nu a ajuns la destinatie la data de 11.01.2017 si nici nu a luat legatura cu familia sa. Acesta nu raspunde la telefonul mobil desi este in retea si poate fi apelat. Din verificari la operatorul de transport SC Eurofratelor SRL, s-a constatat ca cel in cauza a plecat cu o cursa de linie iar soferul isi aminteste ca acesta a fost coborat din autocar, impreuna cu alt tanar din judetul Suceava, pentru verificari, de catre autoritatile franceze, la intrarea pe feribot, in localitatea Kalee. De atunci, suceveanul nu a mai fost vazut. In consecinta, s-au dispus masuri de dare in urmarire a celui in cauza iar MAI a luat legatura cu autoritatile franceze. Daca cineva poate da informatii despre locul in care se afla acesta este rugat sa sune la 112.