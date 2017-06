Barbat din Horodnic de Sus gasit spanzurat de politisti dupa ce a disparut iar sotia a crezut ca este cazut in fantana

Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele in care a murit barbatul si asteapta rezultatele efectuarii necropsiei.

Politistii fac cercetari dupa ce un barbat Horodnic de Sus a fost gasit spanzurat in conditii suspecte. Oamenii legii au intrat pe fir dupa ce un localnic a sunat la 112 si a anuntat ca G.S., de 64 ani, din comuna Horodnic de Sus a disparut de la domiciliu, existand posibilitatea ca acesta sa fie cazut in fantana. In urma verificarilor efectuate de catre politistii de la Marginea, s-a stabilit faptul ca in dimineata zilei de vineri, 23 iunie, barbatul a ramas la domiciliu, timp in care sotia sa a plecat in municipiul Radauti, pentru a face cumparaturi. In jurul orei 11.00, la intoarcerea la domiciliu, nu l-a mai gasit pe sotul sau acasa, crezand ca acesta este plecat la un bar din localitate. Intrucat G.S. nu a revenit la domiciliu , sotia a inceput sa il caute, astfel identificand in zona fantanii din curte un papuc, despre care stia ca ii apartine sotului, fapt care a determinat-o sa solicite prin SNUAU 112 sprijin, crezand ca sotul a cazut in fantana. La fata locului au sosit si politistii care l-au identificat ulterior pe barbat spanzurat cu o funie de creanga unui copac din curtea sa. Echipajul medical din cadrul Serviciului de Ambulanta Radauti sosit la fata locului a constatat decesul. Cadavrul a fost ridicat si transportat la morga Spitalului Municipal Radauti, unde urmeaza a se efectua necropsia de catre medicii legisti si stabilirea cu exactitate a cauzei mortii.