Barbat din Horodnic de Sus, mort din cauza gerului, in spital la Radauti

Temperaturile extreme au facut o victima in zona Radauti. Luni seara, un barbat de 68 de ani, din Horodnic de Sus, a fost adus in soc hipotermic la Spitalul Municipal Radauti. Acesta a fost gasit zacand in zapada, chiar in curtea casei sale din Hordodnic de Sus. Un vecin venit in vizita a facut descoperirea. Barbatul avea o temperatura a corpului scazuta si, in ciuda eforturilor medicilor, el a decedat in aceasta dimineata, in jurul orei 04.00. Localnicii spun ca acesta era si consumator de bauturi alcoolice si este posibil sa fi cazut pe fondul betiei iar apoi sa nu se mai fi putut ridica.Politistii fac cercetari in acest caz si asteapta rezultatele necropsiei.