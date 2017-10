Cei care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugati sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

Barbat din Iasi disparut dintr-un hotel din Vatra Dornei. Politia desfasoara activitati de identificare a lui Rosu Constantin, de 61 de ani din municipiul Iasi, care vineri, in jurul orei 14.00, fiind cazat la un hotel din municipiul Vatra Dornei, a plecat singur de locul de cazare si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 168 cm, parul alb, tuns scurt, constitutie corpolenta, ochii albastri, nu are dantura in partea de jos si prezinta deficiente de auz. Pe unul dintre picioare, in zona tibiei, are un semn particular din nastere, o pata de culoare maro, de circa opt cm si o umflatura in zona cefei, sub piele. La data disparitiei barbatul era imbracat cu o geaca bleumarin din tercot, cu fermoar si capse in partea din fata, o sapca din stofa, de culoare neagra, un pulover la baza gatului, de culoare gri, o camasa de culoare crem, pantaloni de culoare neagra, din stofa si pantofi de aceeasi culoare. Acesta este diagnosticat cu dementa si nu urmeza tratamentul prescris. Totodata, acesta are artrita si se deplaseaza foarte greu. Cei care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugati sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.