Barbat din Ilisesti, cautat de politisti, dupa ce a fost dat disparut

Un barbat de 48 de ani, din comuna Ilisesti, este cautat de politisti, dupa ce a fost dat disparut. Costel Raducu Bocancia a disparut in data de 18 iunie de pe raza municipiului Suceava. Semnalmente: inaltime 1,70 cm, greutate de aproximativ 50 kg, par brunet tuns scurt, fata ovala, ten masliniu, ochi caprui. Ca semn particular, avea ochiul stang vanat si capul spart, in urma unei cazaturi. La momentul disparitiei, acesta era imbracat cu pantaloni de culoare verde, bluza cu fermoar, in culorile alb și albastru, pe dedesubt o bluza de culoare verde cu inscriptie pe piept. Pe cap acesta purta o sapca de culoare gri și era incaltat cu pantofi de culoare negra. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.