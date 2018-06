Barbatul de 47 de ani s-a ales cu dosar penal.

Barbat din Marginea prins cu tigari de contrabanda in autoturism. Joi, in jurul orei 03.00, in timp ce actiona pe raza comunei Dornesti, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a identificat pe drumul comunal ce se intersecteaza cu DN 17A, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un barbat de 47 de ani din comuna Marginea, care stationa cu motorul pornit si farurile aprinse. In urma verificarii autoturismului, politistii au identificat in interior 5880 bucati tigarete de provenienta duty free si cu timbru ucrainean, bunuri pentru care, conducatorul auto nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Tigarile in valoare de aproximativ 4.000 lei, au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.