De mai bine de 26 de ani familia nu mai stie nimic de el.

Barbat din Milisauti dat disparut de familie, dupa ce a plecat la munca in strainatate. Vasile Mititel, de 48 de ani, a plecat la munca in strainatate(Germania sua Austria), in jurul anului 1992 si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,80 metri, constitutie atletica, par saten, ochi caprui, nu avea tatuaje, operatii sau alte semne distincte. Persoanele care pot dat date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.