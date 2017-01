Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, ce va fi solutionat procedural.

Barbat din Mitocu Dragomirnei cercetat pentru furt. A furat sacosa unei femei intr-o statie de autobuz. Duminica, in jurul orei 14.00, Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112", de o femeie de 36 de ani, din comuna Todiresti, despre faptul ca, in timp ce se afla intr-o statie de autobuz din municipiul Suceava, un barbat necunoscut, i-a sustras o sacosa. In urma masurilor intreprinse de politisti, autorul faptei a fost identificat ca fiind un barbat de 59 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, care avea asupra sa, o sacosa ce corespundea descrierii apelantei si care, nu a putut preciza continutul acesteia. Bunurile in valoare de circa 200 de lei au fost recuperate integral si restituite partii vatamate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, ce va fi solutionat procedural.