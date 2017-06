Barbat din Paltinu, cautat de politisti dupa ce a disparut in conditii suspecte, in timp ce se intorcea din Franta FOTO

Disperare pentru o familie din Paltinu, comuna Vatra Moldovitei, dupa ce un barbat din localitate a disparut fara urma, in conditii suspecte. Barbatul,in varsta de 45 de ani, pe nume Ionel Chiras, a disparut in timp ce ce intorcea acasa din Franta, unde lucrase o perioada. Rudele spun ca pe 25 iunie a.c., acesta a plecat din Franta spre casa si ca de atunci nu au mai putut lua legatura cu el si nici nu a ajuns acasa. Disperati, oamenii au cerut ajutorul politistilor iar acum oamenii legii il cauta in toata tara. Rudele se tem pentru soarta acestuia, mai ales ca se intorcea cu ceva bani acasa si putea sa cada prada unir talhari. Conform rudelor,Ionel Chiras are o constitutie normala, 1,70-1,75 metri inaltime, greutate aproximativ 70 kg, ochi albastri, par blond tuns scurt, fata rotunda.La data disparitiei era imbracat cu un tricou de culoare alba sau albastra, o pereche de pantaloni tip blugi de culoare neagra, pantofi sport de culoare neagra cu talpa si model alb.„In cazul in care detineti date cu privire la persoana in cauza, va rugam sa apelati Politia prin 112 sau sa va adresati celei mai apropiate unitati de politie”, face apel purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.